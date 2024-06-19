Зеленский дал важное обещание по поводу отопительного сезона: подробности

Решения помогут пройти сложный отопительный сезон

Украинское правительство готовит ряд важных решений, которые сделают более надежным прохождение предстоящего отопительного сезона, который в этом году будет сложный, и дадут людям больше возможностей пройти тяжелый период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к гражданам. По словам главы государства, для этого мобилизуются не только внутренние ресурсы, но и международные партнеры.

"Сегодня провел совещание с чиновниками, с командой Офиса и секретарем СНБО по ситуации сейчас с энергетикой. Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти сейчас этот сложнейший период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений" , – сказал президент.

Лидер Украины поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике нужно и дальше мобилизовать партнеров.

"Сегодня же встретился с маршалком польского Сейма и одной из ключевых тем нашего разговора была как раз защита Украины, наших людей, нашей энергетики от российских террористических ударов. Мы обсудили ключевые потребности, то, что необходимо уже сейчас и чем Польша может помочь", — рассказал Зеленский.

Напомним, сейчас Украина ежесуточно импортирует энергетику из соседних стран, которые помогают нам таким образом покрывать дефицит собственной электроэнергии.

Как сообщала компания Укрэнерго, за минувшие сутки из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы была импортирована энергия общим объемом 27 979 МВт*ч и с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 557 МВт.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, будет ли второе повышение тарифов на электричество в этом году. Прогноз был дан в Верховной Раде.