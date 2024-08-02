Притула объяснил, почему он не на фронте, и нарвался на критику украинцев

Вспомнил также реакцию бойцов на мобилизацию руководителя военного направления фонда

Волонтер и благотворитель Сергей Притула рассказал, почему он не служит в ВСУ. По его словам, он прошел ВЛК в январе этого года и получил отсрочку.

Об этом Притула рассказал изданию "Укринформ". Заметил, что получил отсрочку, потому что он многодетный отец.

"В январе 2024 года я пришел в ТЦК, прошел ВЛК, получил отсрочку как многодетный отец. И собственно нахожусь в состоянии ожидания и готовности. Если изменится что-то в законодательстве, или если государство примет какие-то новые правила и скажет "алга", — то значит "вперед", — рассказал Притула.

Также он упомянул о реакции действующих украинских бойцов после того, как на фронт мобилизовали руководителя военного направления фонда Сергея Притулы.

"Откровенно, радостей ни у кого из военных это не вызывало. Потому что Рома Синицын реально разбирался во всем происходящем на 1200 километрах линии боевого столкновения. Верифицировал запросы по максимальной актуальности для всех подразделений. Когда его мобилизовали, ну ок, подразделение аэроразведки получило хорошего юнита. Для сотен больших подразделений потерялось на определенный период времени коммуникационное звено", — заметил волонтер.

Объяснение Сергея Притулы вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. Как это часто бывает, мнения украинцев разделились. Одни убеждены в том, что благотворитель на своем месте и делает многое для армии, другие считают, что Притула должен был уйти на фронт добровольцем.

К слову, ранее Телеграф публиковал большое интервью с директором Фонда Приюты. Что произошло со спутником, стали ли украинцы меньше донатить и при чем здесь лягушки читайте в нашем материале.