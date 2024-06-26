"Шахедодром", полигон и не только: в ГУР поделились результатами работы "спутника Притулы" (фото)

Техника помогает фиксировать важные объекты российских захватчиков, а также их место дислокации

Космический аппарат или "народный спутник" ICEYE, который был приобретен за пожертвования украинцев фондом Сергея Притулы, показывает отличные результаты использования. Он позволяет выявлять враждебные цели.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. Отмечается, что специалисты в целом уже сделали 4173 снимка вражеских объектов.

"Новый уровень качества и оперативности получения разведывательных данных стал возможным благодаря инициативе Благотворительного фонда Сергея Притулы и пожертвованиям украинцев на "народный байрактар", средства из которого были направлены на закупку спутника по запросу Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что разведка с земной орбиты дает возможность получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся военные силы и средства террористической России.

Более 4 тысяч снимков было сделано за два года использования "народного спутника", среди них:

370 ― аэродромы;

238 ― позиции ПВО и радиотехнической разведки;

153 ― нефтебазы и составы горючего;

147 ― склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 ― военно-морские базы.

"Также в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, его полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания – это позволяет отслеживать динамику движений россии с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва", — рассказали в ГУР.

Спутник дает возможность следить, в частности, за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда принадлежит и незаконный мост между Россией и временно оккупированным Крымом.

В разведке подчеркнули, что огромное преимущество этого космического аппарата – в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений врага с его техникой.

"Сила "народного спутника" способна точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора. Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага – это миллиарды долларов убытков для россии, и цена ее агрессии будет расти!", — пояснили в ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года в ГУР показали результаты работы "народного спутника" ICEYE. Уже на тот момент украинским воинам удалось обнаружить 7321 объект вражеской военной и специальной техники.