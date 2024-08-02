"Жрать, девки – это у вас": Труханов четко ответил Лебедеву на его мечты об Одессе (видео)

Мэр города обрадован тем, что ныне россияне не имеют возможности посетить Одессу

Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко ответил на слова прокремлевского пропагандиста Артемия Лебедева, который в интервью Юрию Дудю рассказал, почему мечтает оккупировать Одессу. Заметим, ранее на слова кремлевского прихвостня отреагировал украинский ресторатор Савелий Либкин.

Свое видеообращение Труханов опубликовал в Telegram-канале. Подписал "До Тьоми Лєбедєва".

Труханов начал свое видео на украинском языке, а затем перешел на русский, очевидно, чтобы Лебедев его понял.

"Хочу сказать этому б*длу: жрать, девки — это у вас, в вашем стойле, в котором вы стоите. Именно там вы жрёте и смотрите на тёлок. Одесса — интеллигентный город, Одесса — интеллигентный украинский город, в нём смачно кушают и живут очень красивые люди, девушки, женщины", — сказал Труханов.

Он также добавил, что очень обрадован тем фактом, что ныне россияне не имеют возможности посетить Одессу.

"Мы не видим ваши рожи, а живем и развиваемся", — сказал мэр города.

Также Труханов весьма одобрительно отреагировал на комментарий одесского ресторатора Савелия Либкина, который в ответ Лебедеву послал его вслед за российским кораблем.

"Я благодарен Савве за его жесткую, хотя он интеллигентный человек, жесткую позицию и конкретный посыл. Это очень правильно. Это уже наша украинская традиция посылать туда", — сказал Труханов.

К слову, "Телеграф" сообщал о том, что путинские пропагандисты Лебедев и Мизулина поссорились. Ранее они выступали единственным фронтом в поддержку кремлевской политики, однако ныне оказались по разные стороны баррикад.