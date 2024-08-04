США сорвали операцию Украины? В РФ сделали громкое заявление после загадочного звонка Белоусова в Пентагон

В МИД РФ не раскрыли подробностей разговора министров

Министр обороны России Андрей Белоусов во время недавнего телефонного разговора с министром обороны США Ллойдом Остином передал последнему некий "сигнал". После этого Вашингтон и Москва якобы избежали эскалации.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишут российские СМИ. В то же время он не уточнил, о чем конкретно идет речь.

"Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны, до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", — заявил Рябков.

По его словам, РФ должна избегать эскалации ситуации, однако подобные сценарии рассматриваются и учитываются. Рябков также заявил, что часы Судного дня сейчас показывают "без двух минут", но это не значит, что процесс эскалации необратим.

Как известно, 12 июля представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Остин провел переговоры с Белоусовым. По ее словам, звонок был инициирован российской стороной.

Сингх отметила, что Остин в беседе подчеркнул важность сохранения открытых линий связи в ходе продолжающейся уже третий год войны в Украине. Других деталей она не привела.

В свою очередь в Минобороны России подтвердили, что разговор инициировала российская сторона. Там сообщили, что стороны обсуждали "вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации".

27 июля газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что этот звонок был якобы связан с тайной операцией, которую собиралась провести украинская разведка в России. По данным издания, Белоусов предупредил Остина о "тайной операции" и спросил, знает ли об этом Пентагон.

Газета утверждает, что в Пентагоне были удивлены этим утверждением и не знали о каком-либо подобном заговоре. После этого американцы якобы связались с украинцами и сказали: "если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 26 июля британский разведчик в сопровождении двух истребителей немного подразнил противовоздушную оборону РФ во временно оккупированному Крыму. Сообщается, что британский самолет провел разведку над Черным морем, а своим появлением вызвал большой ажиотаж, в частности, среди российских пропагандистов.