Украину встревожил обмен заключенных между Западом и Россией: СМИ объяснили причину беспокойства

Киев давно подозревает, что США могут начать тайные переговоры с Россией по "пошлому" миру для Украины

Украина негативно восприняла масштабный обмен заключенными между странами Запада и российскими террористами. В Киеве не исключают, что этот обмен может быть только верхушкой айсберга по поводу тайных переговоров Запада и РФ по вопросу Украины.

Об этом пишет The Washington Post. Издание отмечает, что обмен Украины не касался, украинские официальные лица не принимали в нем участия и не помогали в организации, однако украинское правительство оценило масштаб, сложность, секретность и важность обмена – и встревожилось.

Приспешник российского диктатора Владимира Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков 2 августа заявлял, что соглашение об обмене политзаключенных режима на диверсантов, террористов и шпионов Кремля не приведет к переговорам по прекращению войны в Украине. Однако верить россиянам – не уважать себя, к тому же Киев давно подозревает, что США могут начать тайные переговоры с Россией по поводу такого "пошлого" для Украины мира.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию сказал, что Украина сейчас "слишком независима", чтобы вести какие-то переговоры за ее спиной и навязывать условия мирных переговоров. Но верно и другое: Украина выживает за счет оружия с Запада и западных денег. Если любую из этих линий перерезать, Украина будет в большой беде – хотя какое-то время сможет воевать.

Неудивительно, что соглашение об обмене вызвало настороженность у ряда украинских экспертов, политиков и простых людей. Так, мэр Киева Виталий Кличко открыто заявил, что есть опасения о том, "чтобы это не стало тенденцией". Кроме того, отмечает газета, у Украины уже есть исторический опыт относительно таких принуждений.

"Когда 10 лет назад начался конфликт с Россией, лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель заставили президента Украины Петра Порошенко к подписанию соглашения о прекращении огня, известного как Минские соглашения, на очень невыгодных условиях", – напомнило издание.

Напоминаем, что у Байдена рассказали, повлияет ли на войну в Украине обмен политзаключенными между Западом и РФ.

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