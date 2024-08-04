Иран может напасть на Израиль раньше, чем ожидалось: СМИ назвали дату

США пытаются мобилизовать международную коалицию

Иран может нанести удар по Израилю раньше, чем ожидалось до этого. Это может произойти уже в понедельник, 5 августа.

Об этом пишет Axios со ссылкой на троих официальных лиц США и Израиля. Два американских чиновника сообщили изданию, что американский генерал Майкл Ккурилла, отвечающий за американские силы на Ближнем Востоке, прибыл в регион в субботу, 3 августа

Его поездка в регион была запланирована до недавней эскалации между Израилем, Ираном и "Хезболлой". Однако ожидается, что он использует поездку, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая уже защищала Израиль от нападения со стороны Ирана.

Официальные лица США ожидают, что атака Ирана будет базироваться на той же схеме, что и нападение на Израиль 13 апреля. Но потенциально нападение будет больше, и к нему может быть привлечена "Хезболла" в Ливане.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что может быть труднее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, защищавших Израиль от предыдущего нападения Ирана. Это связано с тем, что убийство Хании произошло в контексте войны Израиля и ХАМАС, вызвавшей острые антиизраильские настроения по всему региону.

По словам официального представителя США, ожидается, что Курилла посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль. Иордания станет ключевой остановкой в его поездке. Иорданцы сыграли значительную роль во время атаки 13 апреля, перехватив проникшие на их территорию иранские беспилотники, которые направлялись в Израиль, и позволив самолетам США и Израиля использовать свое воздушное пространство для перехвата иранских беспилотников. Соединенные Штаты надеются, что то же повторится, если будет нужно, сказал чиновник.

Представители США и Израиля заявили, что они не знают, совершат ли Иран и "Хезболла" скоординированную атаку или будут действовать отдельно. Они добавили, что, по их мнению, Иран и "Хезболла" все еще работают над завершением своих военных планов и утверждением их на политическом уровне.

Американский чиновник сказал, что администрация Байдена хотела объявить об усилении американских сил в пятницу, поскольку Иран и "Хезболла" все еще обсуждают, как будет выглядеть их возмездие, надеясь, что это объявление поможет сдержать их и повлиять на их военные планы.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные разведки сообщило, что Иран планирует нанести удар по Израилю в священный для евреев день – день национального траура Тиша-Бе’ав, который в этом году приходится на 12 и 13 августа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тегеране простились с убитым предводителем ХАМАС под пожелание гибели врагам.