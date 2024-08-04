США зірвали операцію України? У РФ зробили гучну заяву після загадкового дзвінка Бєлоусова до Пентагону

У МЗС РФ не розкрили подробиць розмови міністрів

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов під час нещодавньої телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном передав останньому "сигнал". Після цього Вашингтон та Москва нібито уникли ескалації.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, пишуть російські ЗМІ. Водночас він не уточнив, про що йдеться.

"Можу сказати, що за деякими ознаками сигнал, який був направлений з російського боку до Вашингтона і, я так розумію, не тільки до Вашингтона, а й деяких інших столиць, підконтрольних Вашингтону, дійшов. Ми уникли нового ескалаційного витка", — заявив Рябків.

За його словами, РФ має уникати ескалації ситуації, проте подібні сценарії розглядаються та враховуються. Рябков також заявив, що годинник Судного дня зараз показує "без двох хвилин", але це не означає, що процес ескалації незворотний.

Як відомо, 12 липня представник Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Остін провів переговори з Білоусовим. За її словами, дзвінок ініціювала російська сторона.

Сінгх зазначила, що Остін у бесіді підкреслив важливість збереження відкритих ліній зв’язку в ході війни, що триває вже третій рік в Україні. Інших деталей вона не навела.

Своєю чергою у Міноборони Росії підтвердили, що розмову ініціювала російська сторона. Там повідомили, що сторони обговорювали "питання запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації".

27 липня газета New York Times із посиланням на джерело повідомила, що цей дзвінок був нібито пов’язаний із таємною операцією, яку збиралася провести українська розвідка в Росії. За даними видання, Бєлоусов попередив Остіна про "таємну операцію" і запитав, чи знає про це Пентагон.

Газета стверджує, що в Пентагоні були здивовані цим твердженням і не знали про якусь подібну змову. Після цього американці нібито зв’язалися з українцями та сказали: "якщо ви думаєте про те, щоб зробити щось подібне, не робіть цього".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 липня британський розвідник у супроводі двох винищувачів трохи подразнив протиповітряну оборону РФ у тимчасово окупованому Криму. Повідомляється, що британський літак провів розвідку над Чорним морем, а своєю появою викликав великий ажіотаж, зокрема серед російських пропагандистів.