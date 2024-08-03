Скоординированное давление США и саудитов заставило Кремль отказаться от своих планов

Российский террористический режим готовился передать своим коллегам-террористам из Ансар Аллах (хуситы) в Йемене военную технику, в том числе противокорабельные ракеты. Однако Кремль вынужден был отказаться от этого из-за давления со стороны США и Саудовской Аравии – что не помешало российским террористам развернуть контингент из военных советников в Йемене.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на информаторов, которые были в курсе вопроса. По их данным, именно Соединенные Штаты и Саудовская Аравия оказали сильное давление на РФ, чтобы они отказались от своих планов.

В частности, Саудовская Аравия, которая много воевала с хуситами до 2022 года, выдвинула России требование не передавать хуситам вооружение. США также обратились в Россию с аналогичным требованием, параллельно направив просьбу саудитам надавить на Кремль. В итоге, понимая, что можно получить много проблем, Россия упразднила планы передать террористам из Йемена вооружения. Посольство Саудовской Аравии в США отказалось предоставлять на комментарии, а российское "правительство" в Кремле проигнорировало запрос.

Американский чиновник, с которым говорили журналисты, отказался комментировать конкретные планы российских террористов по предоставлению хуситам вооружения. Однако он отметил, что США будут предотвращать любые попытки любой третьей стороны передать хуситам вооружение, поскольку это противоречит целям достижения мира в регионе.

Со своей стороны, российские террористы рассматривали предоставление хуситам вооружения как способ отомстить США за решение позволить Украине бить по российской территории американским вооружением. Однако эти планы сорвала Саудовская Аравия, с которой террористы из РФ предпочитают сохранять более-менее хорошие отношения.

Впрочем, российский террористический режим все равно развернул группу военных советников в Йемене. Советников высадили в конце июля с кораблей, сделавших остановку на юге Красного моря. Однако нет данных, что россияне привезли не только личный состав, но и вооружение.

Для справки: хуситы ("Ансар Аллах") — террористическая группировка, действующая на территории северного Йемена вблизи границы с Саудовской Аравией. Их, как и многих других ближневосточных террористов, поддерживает Иран. Хуситы нападают на танкеры и контейнеровозы в Красном море. Поэтому по Йемену часто "прилетает" от европейской коалиции, которая охраняет судоходство в регионе.

Напомним, 23 июля украинский экипаж контейнеровоза уничтожил морской дрон хуситов в Красном море. В руках у членов экипажа было только стрелковое оружие, но его хватило, чтобы ликвидировать вражеский объект.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США признали хуситов террористами. Военизированной группировке предоставили статус специально назначенного глобального террориста. Причем хуситам было дано время на то, что прекратить нападения на гражданские корабли.