У Байдена рассказали, повлияет ли на войну в Украине обмен политзаключенными между Западом и РФ

В США обещают и дальше поддерживать Киев

Между переговорами с Россией по обмену заключенными и войной в Украине нет связи. Это разные направления дипломатической работы.

Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, США будут тесно консультироваться со всеми союзниками, чтобы поддержать Украину, когда Киев будет готов "приобщиться к такого рода дипломатии".

"Мы не видим связи между переговорами по заложникам или переговорами по удерживаемым лицам и любой потенциальной дипломатией по войне в Украине. Мы считаем, что они действуют на разных направлениях. Одно из них — это практический вопрос осуществления этого обмена. Другой — гораздо более сложный вопрос, и его должны решать украинцы", — сказал он.

Напомним, в четверг, 1 августа, в Турции между странами Запада и Россией произошел масштабный обмен заключенными. Он стал самым большим со времен холодной войны.

Россия освободила 16 человек, а западные страны — 10. Всего в обмене приняли участие не менее шести стран: США, РФ, Германия, Польша, Словения и Норвегия.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто именно вышел на свободу в ходе обмена. Россия обменяла политических заключенных на шпионов и убийцу.