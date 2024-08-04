Даже если уже на фронте: в Украине могут освободить от мобилизации одну категорию граждан, детали

Если такие люди попали на фронт, у них будет право на увольнение

В Верховной Раде Украины был наработан законопроект, который освободит от службы одну категорию граждан. Документ запретит призывать военнообязанных от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу или закончили военную кафедру.

Об этом сказал секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью NV. По его словам, законопроект будет рассмотрен уже в понедельник, 5 августа.

"В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих военнообязанных. И норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение. Сейчас мы рассматриваем такой вопрос", – отметил Костенко.

Он также уверяет, что 19-летних парней не мобилизуют в Вооруженные силы. Это может произойти только по их желанию.

"Я думаю, что людей 19-ти лет (среди мобилизованных — Ред.) нет, потому что эта история закончилась как раз от 2022 года. Уже такие справки не давали, что человек ограниченно пригоден в военное время и непригоден в мирное время. Они выдавались до 2022 года. В чем была проблема? У нас запрещен призыв призывников с 18 до 25 лет. Призывник — это человек, который не служил в армии, который не имеет военного билета, который не имеет военной кафедры. И он не призывается, только по собственному желанию", — считает секретарь Комитета.

Костенко отметил, что согласно действующему законодательству, эта категория военнообязанна, поэтому были призваны.

"Есть эта категория людей, которые получили, например, в 20 лет военный билет, что он ограниченно пригоден во время военного положения, а непригоден во время мирного, и в армию на срочную службу он не пойдет… Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники. И после того, как был принят закон, ничего же не изменилось: они были военнообязанные, они продолжали идти в Вооруженные силы", — пояснил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Роман Симутин рассказал, кто может получить повестки в августе.