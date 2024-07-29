До 25 – призывники? Могут ли в таком возрасте мобилизовать

Подписать контакт с армией можно и до 25 лет

Возраст пригодности к мобилизации с 18 до 60 лет. С 18 до 25 лет мужчины считаются призывниками. Если человек уже имеет определенный причастный к войску опыт, его относят к категории военнообязанных, то есть подлежащих мобилизации.

"РадиоСвобод" напоминает, что военнообязанным призывник обязательно становится в трех случаях:

после срочной службы

после военной кафедры

после 25 лет.

В это время даже если у человека нет военно-учетной специальности, он переходит в категорию военнообязанных. Главный документ – военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Если мужчине не исполнилось еще 25 лет, однако он имеет опыт срочной службы или военной кафедры, его могут мобилизовать так же, как и тех, кто старше 25 лет. Отмечается, что мобилизовать не могут окончившие срочную службу в 2024 году. Их не будут мобилизовать в течение года, ведь их служба продолжалась более определенного срока. Также не будут мобилизовывать прошедших базовое военное обучение, которое введут с 2025 года. Также в возрасте до 25 лет можно мобилизоваться добровольно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ждать военнообязанных женщин с 1 августа. Медики и фармацевты должны встать на военный учет.