"Мы идем людям навстречу": на каких началах происходит мобилизация ВПЛ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации населения. Согласно ему, все военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Касается это и внутриперемещенных лиц.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин. Полную версию читайте в материале: Какова будет мобилизация после 16 июля. Ответы ТЦК на несколько важных вопросов

На вопрос нашей журналистки о том, какая ситуация с мобилизацией внутренне перемещенных лиц, майор ответил:

"Многие из них приходят с документами, удостоверяющими их нынешний статус, и просят выдать новые военно-учетные документы, поставить на учет по новому месту жительства без снятия с учета по месту предварительной регистрации. Конечно, мы понимаем ситуацию и идем людям навстречу", — сказал спикер Полтавского ТЦК и СП.

В целом, мобилизация ВПЛ происходит на общих началах, добавил Истомин.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что вручить повестку на улице могут и тем, кто уточнил свои данные. Адвокат объяснила несколько нюансов.