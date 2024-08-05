У вас есть венгерские корни, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнавайте об истории вашего рода вместе с "Телеграфом"
За многие годы наша Украина успела побывать в составе разных государств и испытать их культурное влияние. Это влияние могло проявляться в различных сферах, включая язык, культуру и, конечно, имена и фамилии.
В некие исторические периоды такое влияние распространяла Венгрия. "Телеграф" расскажет, как звучат фамилии украинцев, когда территория нынешней Закарпатской области входила в состав тогда еще Австро-Венгерской империи.
Эти родовые имена могут показаться слишком непонятными жителям других украинских областей. Поэтому рассказываем, что они означают.
- Ковач – происходит от "kovács", что означает "кузнец";
- Боднар – скорее всего происходит от венгерского "bodnár", что означает "бобер". В древности такие фамилии могли брать люди, занимавшиеся отловом этого зверя или изготовление предметов из меха;
- Балога — происходит от "balog", что означает не очень умных людей, хотя существует мнение, что такую фамилию также могли получать левши;
- Молнар — происходит от "molnár", что означает "мельник";
- Пап или Папп – происходит от венгерского "pap", что означает "священник";
- Сабо — слово "sabó" обозначает "сапожник";
- Шош — происходит от "sós", что переводится как "соленый" и может означать человека, работавшего в соляных шахтах.
Стоит отметить, что даже сейчас эти фамилии чаще всего встречаются в Закарпатье, но иногда их можно встретить далеко за его пределами.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых странных именах, которые давали детям в СССР.