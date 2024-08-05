У вас есть венгерские корни, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке

Узнавайте об истории вашего рода вместе с "Телеграфом"

За многие годы наша Украина успела побывать в составе разных государств и испытать их культурное влияние. Это влияние могло проявляться в различных сферах, включая язык, культуру и, конечно, имена и фамилии.

В некие исторические периоды такое влияние распространяла Венгрия. "Телеграф" расскажет, как звучат фамилии украинцев, когда территория нынешней Закарпатской области входила в состав тогда еще Австро-Венгерской империи.

Эти родовые имена могут показаться слишком непонятными жителям других украинских областей. Поэтому рассказываем, что они означают.

Ковач – происходит от "kovács", что означает "кузнец";

– происходит от "kovács", что означает "кузнец"; Боднар – скорее всего происходит от венгерского "bodnár", что означает "бобер". В древности такие фамилии могли брать люди, занимавшиеся отловом этого зверя или изготовление предметов из меха;

– скорее всего происходит от венгерского "bodnár", что означает "бобер". В древности такие фамилии могли брать люди, занимавшиеся отловом этого зверя или изготовление предметов из меха; Балога — происходит от "balog", что означает не очень умных людей, хотя существует мнение, что такую фамилию также могли получать левши;

— происходит от "balog", что означает не очень умных людей, хотя существует мнение, что такую фамилию также могли получать левши; Молнар — происходит от "molnár", что означает "мельник";

— происходит от "molnár", что означает "мельник"; Пап или Папп – происходит от венгерского "pap", что означает "священник";

– происходит от венгерского "pap", что означает "священник"; Сабо — слово "sabó" обозначает "сапожник";

— слово "sabó" обозначает "сапожник"; Шош — происходит от "sós", что переводится как "соленый" и может означать человека, работавшего в соляных шахтах.

Стоит отметить, что даже сейчас эти фамилии чаще всего встречаются в Закарпатье, но иногда их можно встретить далеко за его пределами.

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