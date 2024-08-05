Ви маєте угорське коріння якщо прізвище звучить так: перевірте своє у списку

Дізнавайтеся про історію вашого роду разом з "Телеграфом"

За багато років наша Україна встигла побувати у складі різних держав і зазнати їх культурного впливу. Цей вплив міг виявлятися в різних сферах, включаючи мову, культуру і, звичайно, імена та прізвищ.

У деякі історичні періоди такий вплив поширювала Угорщина. "Телеграф" розповість, як звучать прізвища українців, коли територія нинішньої Закарпатської області входила до складу тоді ще Австро-Угорської імперії.

Ці родові імена можуть здатися надто незрозумілими для мешканців інших українських областей. Тому розповідаємо, що вони означають.

Ковач — походить від "kovács", що означає "коваль";

— походить від "kovács", що означає "коваль"; Боднар — швидше за все походить від угорського "bodnár", що означає "бобер". У давнину такі прізвища могли брати люди, які займалися виловом цього звіра або виготовлення предметів з хутра;

— швидше за все походить від угорського "bodnár", що означає "бобер". У давнину такі прізвища могли брати люди, які займалися виловом цього звіра або виготовлення предметів з хутра; Балога — походить від "balog", що означає не дуже розумних людей, хоча існує думка, що таке прізвище також могли отримувати шульги;

— походить від "balog", що означає не дуже розумних людей, хоча існує думка, що таке прізвище також могли отримувати шульги; Молнар — походить від "molnár", що означає "мірошник";

— походить від "molnár", що означає "мірошник"; Пап чи Папп — походить від угорського "pap", що означає "священник";

— походить від угорського "pap", що означає "священник"; Сабо — слово "sabó" позначає "шевець";

— слово "sabó" позначає "шевець"; Шош — походить від "sós", що перекладається як "солоний" і може означати людину, яка працювала в соляних шахтах.

Варто зазначити, що навіть нині ці прізвища найчастіше зустрічаються на Закарпатті, але іноді їх можна зустріти далеко за його межами.

Раніше "Телеграф" розповідав про найдивніші імена, які давали дітям в СРСР.