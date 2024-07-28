Ваши предки освобождали Украину, если фамилия звучит так: проверьте ее в списке

Появились некоторые фамилии, связанные с военным бытом

Наши украинцы уже много лет борются за свободу и независимость. Чего только стоит национально-освободительная война 1648-1657 годов во главе с Богданом Хмельницким. Благодаря этому периоду истории образовалось немало фамилий.

"Телеграф" расскажет об этом более подробно. А также с чем это связано.

Они, в частности, связаны с тем, как называли повстанцев в разных регионах Украины. К примеру, на Киевщине и Брацлавщине были гайдамаки, на Подолье – львенки и дейнеки, а в Карпатах – опришки.

Фамилии, образовавшиеся во время борьбы украинского народа за освобождение

В Хмельницкой и Запорожской областях есть фамилия Гайдамака, в Тернопольской – Гайдамаха, а в Житомирской – Гайдамачук. Во Львовской и Ровенской областях записана фамилия Дейнека, а в Волынской и Кировоградской – Дейнега. Как видим фамилии схожи, но окончания для каждого региона разные.

Также существуют еще такие: Левенец, Опришко, Вожако.

Украинские фамилии, образовавшиеся во времена казачества и князей

Казачество – не менее важный период украинской истории. В тот период также появились некоторые фамилии, связанные с военным бытом.

Гетман, Казак, Рыцарь, Запорожец, Довбыш.

Хорунжий, Кошевой, Пушечный, Гармаш, Пушкарь.

Пластун, Компаниец, Сердюк, Сотник.

Полковник, Асаул, Чура, Цюра, Кошевой, Атаман.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, которые давали людям с большим интересом к деньгам.