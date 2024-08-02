Трактор, Гранит, Искра и не только: самые странные имена, которые давали детям в СССР (список)
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Сейчас носителей таких имен уже не встретишь
У каждого человека есть то, что ему подарили родители и никогда не смогут отнять враги — это имя. Если в древности украинцы выбирали для детей самые красивые имена, то в СССР было много странных и причудливых.
Это было довольно распространено в первые десятилетия правления большевистского режима. Об этом сообщила языковед Лариса Масенко в своей работе "Украинские имена и фамилии".
Какие странные имена давали детям в СССР
Большевики ликвидировали церковный список имен, как только пришли к власти. Вместо этого они придумали ряд новых. В них в основном прославляли Октябрьскую революцию и Ленина.
Интересно, что такое имя, как "Владлен", возникло как сокращение имени и фамилии революционера. Смотрите сами: Владимир Ленин. Также в честь него появилось имя Вален.
Однако это не самые удивительные имена того времени. Родители совершенно серьезно могли выбрать один из перечисленных вариантов:
- Ким (сокращенно Коммунистический интернационал молодежи);
- Пятвчет (пятилетка в четыре года);
- Рем (революция, электрификация, машиностроение);
- Интернационал;
- Революция;
- Авангард;
- Электростанция;
- Трактор;
- Индустрия;
- Гранит;
- Май;
- Искра;
- Гений;
- Заря;
- Титан;
- Мартен.
Правда, бум на такие имена длился недолго. Уже в 30-е годы люди начали массово от них отказываться.
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