Трактор, Гранит, Искра и не только: самые странные имена, которые давали детям в СССР (список)

Сейчас носителей таких имен уже не встретишь

У каждого человека есть то, что ему подарили родители и никогда не смогут отнять враги — это имя. Если в древности украинцы выбирали для детей самые красивые имена, то в СССР было много странных и причудливых.

Это было довольно распространено в первые десятилетия правления большевистского режима. Об этом сообщила языковед Лариса Масенко в своей работе "Украинские имена и фамилии".

Какие странные имена давали детям в СССР

Большевики ликвидировали церковный список имен, как только пришли к власти. Вместо этого они придумали ряд новых. В них в основном прославляли Октябрьскую революцию и Ленина.

Интересно, что такое имя, как "Владлен", возникло как сокращение имени и фамилии революционера. Смотрите сами: Владимир Ленин. Также в честь него появилось имя Вален.

Однако это не самые удивительные имена того времени. Родители совершенно серьезно могли выбрать один из перечисленных вариантов:

Ким (сокращенно Коммунистический интернационал молодежи);

Пятвчет (пятилетка в четыре года);

Рем (революция, электрификация, машиностроение);

Интернационал;

Революция;

Авангард;

Электростанция;

Трактор;

Индустрия;

Гранит;

Май;

Искра;

Гений;

Заря;

Титан;

Мартен.

Правда, бум на такие имена длился недолго. Уже в 30-е годы люди начали массово от них отказываться.

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