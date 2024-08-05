Миллионы гривен за совет? Новый тендер "Охматдета" оказался в центре внимания

Инженерно-консультационные услуги планируют заключить с ООО "Васенев Инжиниринг", а технический надзор будет осуществлять ООО "Ик-Проект"

Детская больница "Охматдет", по которой совсем недавно был прилет во время ракетной атаки, объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания, поврежденного от обстрелов. Речь идет о сумме более чем 14 млн гривен.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наші Гроші". В материале отмечено, что договор на инженерно-консультационные услуги планируют заключить с ООО "Васенев Инжиниринг" на 9,35 млн грн, а технический надзор будет осуществлять ООО "Ик-Проект" за 5,22 млн грн, сообщается в системе "Прозорро".

Киевская "Васенев Инжиниринг" зарегистрирована в апреле 2023 года в жилом доме и принадлежит Олегу Васеневу. Ранее в этом году фирма натендерила 4,40 млн грн, больше всего у нынешнего заказчика.

Олег Васенев – эксперт фирмы ООО "Безопасность" Евгения Владимирова. Ему "Охматдет" заказал техническое обследование пострадавшего корпуса. В расследовании говорится, что Васенев составил дефектный акт по объемам необходимых работ, в котором сразу были указаны завышенные объемы для конкурса благотворительного фонда "Охматдета".

В конкурсе требовалось заменить всю фасадную облицовку, тогда как обломки ракеты разрушили далеко не все декоративные плиты извне.

Отмечается, что фирма "Риола-модуль", которая строила этот корпус, успела за свой счет отремонтировать операционные, и на них не нужно было закладывать ремонтные объемы стройматериалов.

"Риола" предлагала выполнить работы за 179 млн грн, однако ее предложение заказчик проигнорировал и выбрал победителем запорожскую фирму "Буд-технолоджи" с более дорогим предложением за 307 млн ​​грн", — пишет проект "Наші Гроші".

После скандала частный конкурс БФ "Охматдета" было решено отменить, деньги перечислить в госбюджет и объявить новый тендер на "Прозорро".

В расследовании указано, что если бы частный конкурс завершился подписанием соглашения с "Буд-технолоджи", то услуги Васенева как инженера-консультанта на 9,4 млн грн стоили бы около 4% от цены строительного контракта в 368 млн грн (307 млн ​​плюс НДС).

Что еще заказывают у Васенева за 9 млн гривен

составление графиков выполнения работ, поставки материалов, изделий, конструкций и оборудования, осуществление расчета и составление графика движения рабочих кадров и основных строительных машин на объекте;

обеспечение подбора персонала с учетом соответствия его квалификации составу и объемам работ, организация обучения и проверки знаний персонала;

предоставление консультаций по вопросам привлечения подрядных организаций, исполнителя технического надзора, выбора поставщиков, участие в подготовке и проведении закупок, разработка документации, связанной с закупками, подготовка договоров, предоставление предложений по определению стороны, ответственной за страхование (при наличии)

организация составления дефектного акта и сметной документации, обеспечение проведения экспертизы сметной документации;

проверка представленных к оплате документов подрядных, снабженческих и других организаций по выполнению работ, поставки продукции и оказания услуг;

организация контроля за списанием строительных материалов.

Технический надзор в исполнении "Ик-Проект" будет предусматривать, в частности, проведение проверок соответствия объемов и качества выполненных строительных работ проектно-сметной документации, а также другие работы. Отмечается, что "Ик-Проект" руководят Ольга Крыжня и Людмила Пархоменко. Принадлежит она Юлии Крат из Харькова. С 2016 года "Ик-Проект" натендерил 43,36 млн грн, больше всего в департаменте инфраструктуры Херсонской ОГА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одного миллиарда гривен может не хватить на восстановление больницы "Охматдет" после обстрела. Такое мнение выразила заместитель председателя правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Евгения Вирлич.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".