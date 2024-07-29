В Одессе задержали парней, которые поджигали авто военных: они действовали под интересным прикрытием (видео)

Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы

В Одессе правоохранители задержали группу молодых людей, которые по заказу ФСБ РФ поджигали автомобили украинских военных. За две недели они пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. В результате спецоперации сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией в разных частях города почти одновременно задержали всех участников вражеской ячейки.

Ими оказались шесть одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, работавшие курьерами популярного сервиса доставки еды. По данным следствия, в поле зрения ФСБ они попали как активные пользователи Телеграмм-каналов по поиску легкого заработка, где оставляли свои "резюме".

В одном из таких чатов молодым людям ответил представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на уничтожение автомобилей украинских воинов. Все задержанные имели общего куратора из ФСБ. По данным СБУ, фигуранты во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. К примеру, один поджигал, другой – снимал это на видео.

Работая под "прикрытием" курьерской доставки, они на скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны. После этого они отправляли фотографии потенциальных целей своему российскому куратору для согласования. А когда получали от него команду, ночью приезжали к военным авто, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали.

Молодые люди снимали возгорание авто для отчетности перед куратором из ФСБ. Оккупанты планировали использовать эти видео для проведения информационно-психологических спецопераций против Украины.

Правоохранителям удалось задержать фигурантов "по горячим следам". У задержанных изъяты самодельные зажигательные смеси и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

В настоящее время всем шестерым фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям). Злоумышленники находятся под стражей.

Напомним, в Одессе и других городах Украины продолжается ряд поджогов автомобилей военнослужащих. Поэтому военные начали маркировать свои автомобили надписями "Добрый вечер, я не из ТЦК".