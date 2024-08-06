Не путайте! В чем разница между "знаходиться", "розташований" и "перебуває"

Есть простые правила, которые просто необходимо запомнить

В украинском языке нередко допускают ошибку, используя слова "знаходиться", "розташований" и "перебуває" в неправильном контексте. Каждое из них имеет определенный смысл и не является синонимом другого.

Об этом пишет журнал "Кадровик". Там объяснили, в каких случаях правильно использовать все эти слова.

Так, слово "знаходиться" уместно употреблять, когда речь идет о найденной вещи в результате поиска или утерянном предмете, например: "Потрібний документ швидко знайшовся, оскільки секретар гарно веде журнал вхідної кореспонденції".

Также стоит запомнить, что слово "знаходитися" (и его формы) уместно употреблять тогда, когда его можно заменить синонимом "відшукуватися".

Далее слово "перебуває". Это слово употребляем, когда хотим сказать о чем-то или кого-то в значении "есть", "было", "был" и т.д.

"На обозначение ощущения состояния, о местности, помещении, но при этом речь идет об определенной абстрактности, а не конкретности, например: "Речовина перебуває в твердому стані", "Після вибуху дитина перебувала в стані шоку", "У кімнаті перебувало одночасно п’ятеро осіб", — говорится в материале.

Слово "перебуває" (и его формы) следует употреблять тогда, когда что-то или кто-то в ситуации или месте временно, не постоянно, в какой-то момент.

А вот слово "розташований" мы никогда не употребляем, когда речь идет о живых существах. Обычно употребляем тогда, когда можем дать координаты, географическое положение или обозначить предметы по отношению к другим. Примеры:

"Будиночок розташований недалеко від річки";

"Наш офіс розташований за адресою м. Київ, вул. Західна, 14";

"Стара пекарня розташована між сучасними будівлями";

"Материк розташований у Західній півкулі".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими синонимами в украинском языке можно заменить слово "воїн". На самом деле их большое количество, но мало кто употребляет их в своей речи.