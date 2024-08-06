Вместо "миллиона справок" - одна: в ВР подан законопроект, который упростит жизнь людям с инвалидностью
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Теперь оформить отсрочку от мобилизации по уходу за людьми с инвалидностью 1 и 2 группы можно будет проще. Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду.
Его инициатором является нардеп Георгий Мазурашу. Теперь для оформления отсрочки необходимо будет просто письменное заявление лица с инвалидностью и опекуна.
"Если лицо с инвалидностью подает письменное заявление, что среди родных нет тех, которые могут по взаимному согласию (это тоже важно!) готовы обеспечить содержание/уход, и указывают, кого именно выбирают для этих функций (не более двух), этого должно быть достаточно", — пишет Мазурашу.
Отмечается, что благодаря этим изменениям военнообязаным станет значительно проще оформить отсрочку от мобилизации, а людям с инвалидностью — реализовать свое право на постоянный уход. Также планируется, что проект минимизирует коррупцию.
Ранее "Телеграф" писал, что действующее законодательство предусматривает отсрочку для определенных категорий военнообязанных. Мы разбирались, относятся к ним люди с инвалидностью 3 группы.
Кроме того, "Телеграф" рассказывал, когда нужно пройти повторный медосмотр людям с инвалидностью и что будет в случае неявки. Оказывается, в этом случае военнообязанного ожидают серьезные последствия.