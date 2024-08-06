Вместо "миллиона справок" - одна: в ВР подан законопроект, который упростит жизнь людям с инвалидностью

Теперь оформить отсрочку от мобилизации по уходу за людьми с инвалидностью 1 и 2 группы можно будет проще. Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду.

Его инициатором является нардеп Георгий Мазурашу. Теперь для оформления отсрочки необходимо будет просто письменное заявление лица с инвалидностью и опекуна.

"Если лицо с инвалидностью подает письменное заявление, что среди родных нет тех, которые могут по взаимному согласию (это тоже важно!) готовы обеспечить содержание/уход, и указывают, кого именно выбирают для этих функций (не более двух), этого должно быть достаточно", — пишет Мазурашу.

Отмечается, что благодаря этим изменениям военнообязаным станет значительно проще оформить отсрочку от мобилизации, а людям с инвалидностью — реализовать свое право на постоянный уход. Также планируется, что проект минимизирует коррупцию.

Проект Закона

Проект Закона

Сравнительная записка

Сравнительная записка

Ранее "Телеграф" писал, что действующее законодательство предусматривает отсрочку для определенных категорий военнообязанных. Мы разбирались, относятся к ним люди с инвалидностью 3 группы.

Кроме того, "Телеграф" рассказывал, когда нужно пройти повторный медосмотр людям с инвалидностью и что будет в случае неявки. Оказывается, в этом случае военнообязанного ожидают серьезные последствия.