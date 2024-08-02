На фронт или отсрочка? Могут ли мобилизировать людей с инвалидностью 3 группы

Законодательство регулирует этот вопрос

Военная служба — это обязанность каждого гражданина, который достиг призывного возраста. Однако действующее законодательство предусматривает отсрочку для определенных категорий военнообязанных — среди них и люди с инвалидностью.

Об этом идет речь в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности призыву на военную службу не подлежат те, которые признаны в установленном порядке лицом с инвалидностью.

При этом группа инвалидности законом не конкретизируется. В связи с этим люди с инвалидностью и первой, и второй, и третьей группы освобождаются от военной службы. Их мобилизация возможна только по собственному желанию.

"По новому закону мобилизация инвалидов 1, 2 и 3 групп возможна только по их собственному желанию — они освобождаются от военной службы, но могут пойти служить, если у них появится такое желание, по контракту. То есть, мобилизация людей с инвалидностью III группы не происходит", ― уточняют адвокаты.

Основанием для установления 3 группы инвалидности являются умеренной тяжести нарушения в организме, которые привели к ограничению жизнедеятельности и трудоспособности человека. Такие лица нуждаются в социальной помощи и социальной защите.

Ранее "Телеграф" писал, как повторно пройти ВЛК людям с инвалидностью. Также мы писали, кто может получить отсрочку от призыва, если родители имеют инвалидность.