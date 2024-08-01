Повторный медосмотр: когда лица с инвалидностью должны его пройти и что их ожидает, если они не появятся

Юрист предоставил развернутый ответ

Во время общей мобилизации некоторые военнообязанные в Украине имеют право на отсрочку. Такую возможность получили лица с инвалидностью со всеми степенями утраты трудоспособности, но им нужно проходить ВЛК через определенный период.

Проходить медицинский осмотр должны граждане, впервые получившие инвалидность те, кто имел ее раньше и в начале полномасштабной войны. А срок, за который нужно это сделать, для каждого определяется индивидуально, как объяснил юрист Дмитрий Франчук, передает РБК-Украина.

По его словам, хотя срок, за который необходимо пройти ВЛК, дается индивидуально, но эту информацию лучше уточнить в ТЦК и СП.

Если мужчина, который должен явиться на повторную военно-врачебную комиссию, не пришел, он будет ждать серьезных последствий. Среди них:

отмена группы инвалидности — непоявление на повторное освидетельствование может привести к отмене существующей группы инвалидности, что лишит лицо соответствующих льгот и социальной защиты

— непоявление на повторное освидетельствование может привести к отмене существующей группы инвалидности, что лишит лицо соответствующих льгот и социальной защиты мобилизация — после отмены группы инвалидности лицо может быть подлежать мобилизации, если состояние его здоровья позволяет нести военную службу

— после отмены группы инвалидности лицо может быть подлежать мобилизации, если состояние его здоровья позволяет нести военную службу административная ответственность - лица с инвалидностью, которые не пройдут обязательное медицинское освидетельствование ВВК в установленный срок, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности

лица с инвалидностью, которые не пройдут обязательное медицинское освидетельствование ВВК в установленный срок, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности утраты социальных льгот и пособий — в случае непрохождения ВВК лицо может потерять право на определенные социальные льготы и помощь, которую оказывает государство людям с инвалидностью

— в случае непрохождения ВВК лицо может потерять право на определенные социальные льготы и помощь, которую оказывает государство людям с инвалидностью смена статуса — непрохождение повторного осмотра ВВК может повлиять на текущий военный статус лица с инвалидностью, включая возможный возврат в перечень лиц, подлежащих призыву

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может получить отсрочку от призыва, если у родителей инвалидность.