На Одесчине офицер заставлял военных строить себе дом: деньги получали как за фронт (видео)

Это уже не первый подобный случай в области

В Одесской области командующий регионального управления сил территориальной обороны "Юг" заставлял троих подчиненных строить ему дом. Военнослужащие больше года занимались строительством имения для начальника, получая при этом доплаты якобы за выполнение боевых задач на передовой.

Как сообщает ГБР, командующему сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Он привлек подчиненных к строительству своего дома еще в 2023 году. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ГБР опубликовало кадры строительства людьми в камуфляже. Также Бюро показало сообщение командующему о подозрении. Судя по видео, строительство масштабное, а подозрение фигурант получил недалеко от "объекта".

Отмечается, что подобный случай уже был разоблачен в Одесской области в августе прошлого года. Тогда заместитель командира батальона одной из воинских частей Одесчины, почти год принуждал подчиненных строить ему дом. Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Ущерб государству составил более 2 млн грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно чиновник воинской части Одесчины получил подозрение в том, что допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов. Деньги были украдены летом 2023 года.