Нашумевший законопроект снова на слуху: нардеп рассказал о выезде мужчин из Украины

Разрешение на выезд за границу для людей с бронью приводит к коррупции. Благодаря законопроекту о беспрепятственном выезде за границу эта проблема может быть решена.

Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев в эфире Київ24. Он добавил, проект Закона Украины уменьшит коррупцию и сделает все действия "прозрачными".

"Мы предлагаем сделать это прозрачно. Многие чиновники получают закрытый вход к финансовым ресурсам, которым он пользуется, чтобы выдавать забронированным разрешение на выезд за границу. Этот законопроект должен снизить коррупционные риски", — поделился Владимир Арьев.

О законопроекте №11460 первым писал "Телеграф". Мы рассказывали, что проектом предлагается разрешить лицам с бронированием на время отсрочки, беспрепятственно выезжать за границу при предъявлении документа об отсрочке от призыва или документа о бронировании.

Проектом также предлагается предусмотреть, что в период рассмотрения вопроса оформления бронирования во время мобилизации конкретного военнообязанного ТЦК, полиция и судебные органы не могут применять меры воздействия и ограничения, предусмотренные этим и другими законами Украины.