В Украине ужесточат ответственность за мелкие кражи: Зеленский подписал проект, что о нем известно

Проект усиливает административную ответственность за мелкую кражу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11068 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкое хищение чужого имущества. Таким образом, за кражу нарушителям будет назначено наказание в виде штрафа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Информация также подтверждена на сайте парламента.

Отмечается, что ранее уголовным деянием была кража на 302,80 грн. Проект повышает порог до 3028 грн.

Также проект усиливает административную ответственность за мелкую кражу:

за кражу до 757 гривен – штраф от 850 до 1700 гривен;

за кражу от 758 до 3028 гривен – штраф 1700-5100 гривен;

за повторную – от 8500 до 17000 гривен.

Стоит добавить, что ранее кража считалась мелкой, если стоимость украденного на момент преступления не превышало 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан – 302,8 грн. Однако в условиях военного положения кража автоматически квалифицируется по ч.4. ст.185 Уголовного кодекса и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. По словам авторов законопроекта, есть примері когда человека приговаривали к пяти годам тюрьмі за кражу булітки спиртного, стоимость которого 596 гривен.

Бывший старший следователь МВД по особо важным делам Руслан Сушко объяснил детали нового законопроекта в материале "Телеграфа": "Украл на 3 тысячи гривен? Свободен! Зачем депутаты декриминализовали мелкие кражи".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты рассказали, почему решение убрать уголовную ответственность за мелкие кражи только улучшит ситуацию с преступностью в стране.