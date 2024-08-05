Есть ли случаи мобилизации 18-летних? В "Слуге народа" сделали заявление

Если ты военнообязанный, то тебя могут призвать с 18 лет

Во время военного положения в Украине действует всеобщая мобилизация, которая касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Лица призывного возраста, с 25 лет, могут получить повестку и отправиться впоследствии на фронт, но касается ли это 18-летних юношей.

Ответ на этот вопрос есть в материале "Телеграфа": "Хр*нь или необходимость? Что говорят нардепы и военные о мобилизации 18-летних ".

Отмечается, что мобилизовать с 18 лет в Украине можно и сейчас. Основания для этого следующие:

собственное желание;

если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

если мужчина окончил военный вуз или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

Такие мужчины признаются военнообязанными, а военнообязанные могут быть мобилизованы.

Отметим, что после изменения мобилизационного законодательства образовалась юридическая коллизия (разногласие или противоречие между нормативно-правовыми актами — Ред.). Граждане Украины делятся на призывников и военнообязанных по закону "О воинской обязанности и военной службе".

Но призывников нельзя мобилизовать, их призывают на срочную службу. Однако такого призыва во время действия военного положения нет.

Поэтому военнообязанных можно и нужно мобилизовать. И раньше мужчины моложе 25 лет, которые не могли служить срочную по состоянию здоровья, получали статус "ограниченно годного" в военное время, и минуя роль "призывника", сразу оказывались в амплуа "военнообязанного". А теперь "ограниченно пригодных" в законе уже нет, а военнообязанных, как отмечалось выше, могут мобилизовать.

"Мы их и мобилизуем. У нас разрешено мобилизовать военнообязанных с 18 лет. Если ты военнообязанный, то тебя могут призвать с 18 до 25 лет. Например, у меня в подразделении служит много людей до 25 лет", — говорит народный депутат от фракции "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

В то же время сказать точно насколько массовая мобилизация людей до 25 лет трудно.

"Были случаи 21-23 года, которых можно было мобилизовать, но очень мало. 18-летних точно никто никуда не мобилизует. Это полная манипуляция. Ни один 18-летний точно не был мобилизован, поэтому не надо тиражировать слухи", — пояснил нардеп от "Слуги народа", член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

Однако юридическую коллизию, по словам Вениславского, народные депутаты готовы пофиксить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при каких условиях и когда могут мобилизовать пенсионеров в Украине.