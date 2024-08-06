Не только тем, кто обновил данные: кому в Украине вручают повестки в первую очередь

Мобилизованы могут быть любые военнообязанные граждане, которые отвечают тем критерия, что формирует Генштаб

Мобилизация военнообязанных, которые обновили свои данные до 16 июля и тех, кто не обновил, никак не отличается. И та и та категория может получить повестки.

Об этом сказал народный депутат Украины Федор Вениславский на брифинге 6 августа. По его словам, штраф за необновление данных никак не освобождает гражданина от мобилизации.

"Никакого отличия в том кому вручать повестки между обновившими или не обновившими данные — нет. Если гражданин Украины не выполнил требования закона, то наложение административного взыскания на этого военнообязанного абсолютно не дает права ему избежать от привоза за мобилизацию", — сказал Вениславский.

Он добавил, что мобилизованы могут быть любые военнообязанные граждане, которые отвечают тем критерия, что формирует Генштаб. Это не зависит от того, обновили они данные или же нет.

Также нардеп говорит, что обновление данных всеми военнообязанными — это приоритет номер один над которым работает весь состав ТЦК и СП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что военнообязанным, которые не успели обновить данные в ТЦК до 16 июля, будет выписан штраф. Он объяснил, где узнать о наличии или отсутствии штрафа.