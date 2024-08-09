Чудо природы с уникальным местом для купания: "Атлантида" в 100 км от Хмельницкого (фото)

Где находится Бакота и почему ее следует посетить

В Украине есть уникальное место отдыха, о котором мало кто знает. Речь идет о Бакотском заливе на реке Днестр. Недавно мы также рассказывали вам о "таинственном" месте для отдыха в сердце страны.

Что касается Бакотского залива, то это часть Национального парка "Подольские Товтры". "Телеграф" рассказывает своим читателям об одном из Семи природных чудес Украины, где оно расположено и почему его стоит посетить.

Бакоту называют "Украинской Атлантидой", из-за легенд о затопленном селе. Несмотря на трагическую историю, сейчас это место имеет репутацию локации для отдыха. Одним из преимуществ является то, что о Бакоте мало кто знает, поэтому поток туристов здесь не так велик.

А ехать туда точно стоит — чистая и приятная вода, богатая история и действительно уникальный климат. О погоде следует сказать отдельно, ведь скалы и леса вокруг залива образуют "чашу", в которую не попадают холодные ветры. Поэтому здесь всегда теплее.

Что посмотреть рядом

Кроме пляжа с теплой, спокойной водой, здесь еще немало интересного. В нескольких километрах от залива есть несколько семейных крафтовых производств, где можно порадовать в себе гастрогурмана — там можно найти уникальные чаи, тонкие вина, овечьи сыры и т.д. А еще непосредственно у залива есть несколько точек, которые следует посетить.

Бакотский скальный монастырь

Сейчас от него осталось три комнаты, выдолбленные в толще 120-метровой Белой Горы. Их можно осмотреть без экскурсовода. Когда-то здесь было языческое капище, а в XII-XIII основали пещерный монастырь. Но после монголо-татар и обвалов осталось всего три помещения.

Скальный монастырь в Белой горе

Обзорная площадка "Белая гора"

Находится прямо над монастырем. Там обустроено несколько безопасных мест, откуда открываются виды на величественный залив.

Скала "Каменная голова" или Курник

Это маленькая "визитка" Бакоты. Своей причудливой формой скала напоминает человеческую голову. Оттуда открывается прекрасный вид.

Скала запоминается своей формой

Сколько стоит отдых

По данным туристическо-информационного центра, можно найти место ночлега на любой кошелек. От хостелов и зеленых усадьб, где можно переночевать за 200-300 гривен, до гостиниц на берегу залива, где номер будет стоить 3-3,5 тысяч гривен в сутки с трехразовым питанием и СПА. Есть обустроенные места для кемпинга – их цена 175 гривен с человека.

Как доехать до Бакоты

От Каменца-Подольского до Бакоты ехать 30-40 минут – между ними всего 40 километров. С Хмельницкого дорога займет около полутора часов. Из Львова — 5 часов на автомобиле и более 300 километров.

Дорога из Киева через город Хмельницкий продлится около семи часов. Трассы Е40/М06 и Н03, тогда съехать на Т2303 и ехать в деревню Старая Ушица.

Размещение локаций

Есть еще маленькая "ловушка для туриста" — при построении маршрута на навигаторе легко спутать Бакоту с селом Бакоты в Тернопольской области. Там тоже есть вода, но локация "лишь" в 240 километрах от залива.

Это место особенно красивое перед закатом

Можно ли доехать на общественном транспорте?

Как пишут на karpatium.com, возможно. Следует выехать с Каменец-Подольского автовокзала до сел Грушка или Старая Ушица (около 50 километров). Остановки "Бакота" нет, но вас высадят возле нужного поворота, если предупредите водителя раньше времени. Поворот только один, так что на нем трудно потеряться. От дороги до Бакотского пещерного монастыря около 5 километров.

Для справки

Во времена князей Бакота была большим городом в Галицко-Волынском княжестве до монголо-татарского нашествия. Там производились раскопки, но после них осталось мало информации. Окончательный упадок села пришел с советской властью — после Голодомора 1947 здесь осталось мало людей, А в 1973 г. Бакоту и еще с десяток сел решили вообще затопить для построения Новоднестровской ГЭС. Жителям дали 8 лет, чтобы уехать. Так остатки села остались на дне залива.

Бакота – это место, куда однозначно стоит приехать. Также мы писали о некогда популярном месте отдыха – Кирилловке на Азовском море, которое сейчас находится под оккупацией.