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Даже не нужно ехать к морю: украинцам показали "тайный" курорт в самом сердце страны (видео)

Автор
Катерина Любимова Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Где можно отдохнуть в Украине летом 2024 Новость обновлена 07 августа 2024, 17:45
Где можно отдохнуть в Украине летом 2024. Фото https://18000.com.ua/

Черкассы могут похвастаться красивыми живописными местами

Сейчас многие любимые куротные места украинцев пустуют и выглядят заброшенными, поскольку находятся в оккупации. Но есть другие локации, куда можно поехать отдохнуть этим летом, в их числе оказалось и "Черкасское море".

Об удивительном курорте в центре Черкасс рассказали на своем Youtube-канале тревел блогеры Макс Узол и Оля Манько. Также они поделились интересными фактами о достопримечательностях этого региона.

Где отдохнуть в Украине летом 2024

Отправиться на отдых этим летом можно на "Черкасское море", так местные называют Кременчугское водохранилище, которое является одним из шести самых крупных на Днепре. В городе есть несколько пляжей, где можно не только полюбоваться живописными видами, но и поплавать.

Самым популярным пляжем в Черкассах является "Казбетский", на нем вдоль береговой линии расположены бесплатные зонтики и накрытия, а также на пляже есть лежаки и раздевалки. Для отдыхающих обустроили волейбольные поля, тенистный стол, спортивную зону, а за плавающими постоянно наблюдают спасатели. Также прямо на пляже есть кафе, где можно перекусить.

Еще в городе есть "Сосновский" пляж, он территориально меньше, но также обустроен всем необходимым для отдыхающих. Для тех, кто предпочитает водные активности, блогеры советуют посетить Вейка-парк. А еще в городе есть не менее приятный пляж под названием "Живчик", он хорошо обустроен и чистый.

Также во время отдыха в Черкассах можно посетить самый большой в Европе буддистский храм "Белый Лотос". Это место боевых искусств и архитектураная "изюминка" города.

Буддистский храм в Черкассах
Буддистский храм "Белый Лотос".

Еще гости могут посетить уникальную гиперболоидную башню Шухова. Это сооружение имеет высоту 34 метра, как десятиэтажное здание. Эта башня представляет собой ажурное металлическое ссоружение с баком для воды.

Башня Шухова
Гиперболоидная башня Шухова в Черкассах

В Черкассах есть и другие интересные места, которые могут быть интересны приезжих. Поэтому, при возможности следует обязательно посетить этот город Украины.

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит оккупированный россиянами курортный Скадовск. В сети показали фото и видео.

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