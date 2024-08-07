Даже не нужно ехать к морю: украинцам показали "тайный" курорт в самом сердце страны (видео)

Черкассы могут похвастаться красивыми живописными местами

Сейчас многие любимые куротные места украинцев пустуют и выглядят заброшенными, поскольку находятся в оккупации. Но есть другие локации, куда можно поехать отдохнуть этим летом, в их числе оказалось и "Черкасское море".

Об удивительном курорте в центре Черкасс рассказали на своем Youtube-канале тревел блогеры Макс Узол и Оля Манько. Также они поделились интересными фактами о достопримечательностях этого региона.

Где отдохнуть в Украине летом 2024

Отправиться на отдых этим летом можно на "Черкасское море", так местные называют Кременчугское водохранилище, которое является одним из шести самых крупных на Днепре. В городе есть несколько пляжей, где можно не только полюбоваться живописными видами, но и поплавать.

Самым популярным пляжем в Черкассах является "Казбетский", на нем вдоль береговой линии расположены бесплатные зонтики и накрытия, а также на пляже есть лежаки и раздевалки. Для отдыхающих обустроили волейбольные поля, тенистный стол, спортивную зону, а за плавающими постоянно наблюдают спасатели. Также прямо на пляже есть кафе, где можно перекусить.

Еще в городе есть "Сосновский" пляж, он территориально меньше, но также обустроен всем необходимым для отдыхающих. Для тех, кто предпочитает водные активности, блогеры советуют посетить Вейка-парк. А еще в городе есть не менее приятный пляж под названием "Живчик", он хорошо обустроен и чистый.

Также во время отдыха в Черкассах можно посетить самый большой в Европе буддистский храм "Белый Лотос". Это место боевых искусств и архитектураная "изюминка" города.

Буддистский храм "Белый Лотос".

Еще гости могут посетить уникальную гиперболоидную башню Шухова. Это сооружение имеет высоту 34 метра, как десятиэтажное здание. Эта башня представляет собой ажурное металлическое ссоружение с баком для воды.

Гиперболоидная башня Шухова в Черкассах

В Черкассах есть и другие интересные места, которые могут быть интересны приезжих. Поэтому, при возможности следует обязательно посетить этот город Украины.

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