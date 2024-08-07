Даже не нужно ехать к морю: украинцам показали "тайный" курорт в самом сердце страны (видео)
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Черкассы могут похвастаться красивыми живописными местами
Сейчас многие любимые куротные места украинцев пустуют и выглядят заброшенными, поскольку находятся в оккупации. Но есть другие локации, куда можно поехать отдохнуть этим летом, в их числе оказалось и "Черкасское море".
Об удивительном курорте в центре Черкасс рассказали на своем Youtube-канале тревел блогеры Макс Узол и Оля Манько. Также они поделились интересными фактами о достопримечательностях этого региона.
Где отдохнуть в Украине летом 2024
Отправиться на отдых этим летом можно на "Черкасское море", так местные называют Кременчугское водохранилище, которое является одним из шести самых крупных на Днепре. В городе есть несколько пляжей, где можно не только полюбоваться живописными видами, но и поплавать.
Самым популярным пляжем в Черкассах является "Казбетский", на нем вдоль береговой линии расположены бесплатные зонтики и накрытия, а также на пляже есть лежаки и раздевалки. Для отдыхающих обустроили волейбольные поля, тенистный стол, спортивную зону, а за плавающими постоянно наблюдают спасатели. Также прямо на пляже есть кафе, где можно перекусить.
Еще в городе есть "Сосновский" пляж, он территориально меньше, но также обустроен всем необходимым для отдыхающих. Для тех, кто предпочитает водные активности, блогеры советуют посетить Вейка-парк. А еще в городе есть не менее приятный пляж под названием "Живчик", он хорошо обустроен и чистый.
Также во время отдыха в Черкассах можно посетить самый большой в Европе буддистский храм "Белый Лотос". Это место боевых искусств и архитектураная "изюминка" города.
Еще гости могут посетить уникальную гиперболоидную башню Шухова. Это сооружение имеет высоту 34 метра, как десятиэтажное здание. Эта башня представляет собой ажурное металлическое ссоружение с баком для воды.
В Черкассах есть и другие интересные места, которые могут быть интересны приезжих. Поэтому, при возможности следует обязательно посетить этот город Украины.
"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит оккупированный россиянами курортный Скадовск. В сети показали фото и видео.