Закрытые рестораны и почти безлюдно: как выглядит Кирилловка под оккупацией в разгар сезона (видео)

Раньше пляжи ломились от отдыхающих

Украинский курортный поселок Кирилловка в Запорожской области, который уже почти три года находится под оккупацией, летом 2024 года выглядит плачевно. Это был известный отдых, но с приходом россиян стал безлюдным и пустым местом.

Раньше в Кирилловке всегда были тысячи людей, торговые точки были полны посетителей, а пляжи "ломились" от отдыхающих. Однако уже третье лето подряд курорт пустует. Практически все торговые точки и рестораны закрыты, на улочках и аттракционах нет людей. Видео, как выглядит Кирилловка под оккупацией,поделился пользователь Tik Tok.

Еще три года назад все улочки и пляжи были буквально забиты людьми и было сложно найти комнату или домик для ночлега. Каждое лето в Кирилловку съезжались люди со всех уголков Украины.

На видео ниже можно увидеть, как выглядела Кирилловка до того, как туда пришли россияне. На улочках работали рестораны, клубы и торговые точки. Действовали разные аттракционы, а на пляже невозможно было найти свободное место.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в курортном городке Седово этим летом, расположенном в пятидесяти километрах от Мариуполя. Примечательно, что и сами местные отмечают повсюду разруха.