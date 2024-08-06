Полный КамАЗ: пограничники в Одесской области задержали большую группу уклонистов

Уклонистов задержали возле населенного пункта Станиславовка в Одесской области, они планировали попасть в Приднестровье

В Одесской области пограничники задержали 42 уклонистов от мобилизации, которые планировали преодолеть границу, находясь в кузове автомобиля КамАЗ. Каждый из них заплатил за выезд из Украины от 6 до 8 тысяч долларов.

Об этом сообщили информационные каналы. Официальной информации Государственной пограничной службы Украины еще не было.

Уклонистов задержали возле населенного пункта Станиславовка в Одесской области. Машина направлялась в Приднестровье. Уклонистов оказалось так много, что пограничники сначала немного растерялись, но потом быстро всех задержали.

Ранее "Телеграф" опубликовал подборку из 8 наиболее эпических фото уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины. Они одевали смешные маски и даже пробовали переплыть Тису на матраце.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Закарпатской области 15-летний подросток был задержан во время незаконной переправки уклонистов за границу. Его мать получила за это штраф в размере 1700 гривен.

А 6 августа двое иностранцев, граждан одной из стран Юго-Западной Азии, пытались вывезти за границу 16 военнообязанных украинцев. Путешествовали с ветерком — в рефрижераторе с тушами коров.