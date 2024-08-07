Торопят с врачебной комиссией? Юристы объяснили, сколько времени есть на ее прохождение

Есть четкие сроки на прохождение ВВК

В условиях мобилизации населения военно-врачебная комиссия (далее — ВВК) является одной из важнейших процедур для каждого военнослужащего. Ее должен пройти каждый, чтобы определить, годен ли он к военной службе. Максимальное время для прохождения комиссии составляет 14 дней.

Об этом рассказывают юристы из адвокатского объединения "Бачинський и партнеры". Они отмечают, что только по соответствующему запросу представителя комиссии, этот срок может быть продлен до 1 месяца.

"Это позволяет более глубоко исследовать состояние здоровья военнослужащего и военнообязанного и принять во внимание все возможные аспекты перед определением его пригодности к службе или целесообразности пребывания на службе", — рассказывают юристы.

Во время прохождения ВЛК военнообязанного должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог и дерматолог. При необходимости военнообязанный предоставляет медицинские справки об имеющихся болезнях, результатах обследований и т.д. и может быть направлен на дополнительный осмотр к специалисту.

А вот основная цель повторного медосмотра военнообязанных состоит в том, чтобы проверить, действительно ли состояние здоровья человека соответствует установленной группе инвалидности. Поэтому важно проходить ВВК, чтобы избежать различных недоразумений.

Также "Телеграф" ранее писал, могут ли отказать в предоставлении отсрочки из-за отсутствия информации о состоянии здоровья по заключению ВЛК. Специалисты дают четкий ответ по этому вопросу.