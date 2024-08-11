В ТЦК по повестке можно не приходить: названы четыре причины

Уведомить ТЦК о причине своей неявки необходимо не позднее трех суток

Военнообязанные должны явиться после вручения повестки в ТЦК в указанный срок, однако есть некоторые обстоятельства, которые позволяют этого не делать. Законом определены несколько таких причин.

Детально об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины. Там подчеркнули, любая причина должна быть подтверждена.

Отмечается, что подтверждается это документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

Перечень уважительных причин для неявки в ТЦК:

препятствие стихийному характеру;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

Важно учесть, что если военнообязанный не прибыл в ТЦК и СП по одной из этих причин, он обязан уведомить сотрудников об этом не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в Территориальный центр комплектования в течение 7 календарных дней.

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