Українцям пояснили, хто і коли повинен проходити ВЛК

ТЦК мають викликати військовозобов'язаних повісткою для проходження комісії

В умовах воєнного стану порядок проходження військово-лікарської комісії зазнав деяких змін. Довідка, що підтверджує придатність до військової служби, тепер дійсна лише рік.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН розповіла, хто і коли має проходити ВЛК. За чинними нормами профільного законодавства, не передбачений обов'язок військовозобов'язаних і резервістів самостійно з'являтися до ТЦК та СП для проходження ВЛК після спливання строку дії її висновку.

За словами юристки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідальні за ведення військового обліку. Тому саме вони мають викликати військовозобов'язаних повісткою для проходження ВЛК.

"Військовозобов'язаний не буде автоматично вважатися порушником або "ухилянтом", адже ТЦК та СП, які відповідальні, зокрема, за ведення військового обліку, мають викликати військовозобов'язаних повісткою для проходження ВЛК", — зазначила Бекало.

Нагадуємо, що проходити ВЛК потрібно за місцем реєстрації. Тобто, якщо чоловік зареєстрований в одному місті, а працює в іншому, йому доведеться їхати за висновком до свого ТЦК.

У випадку, якщо призовника затримали за місцем роботи, його можуть доставити до місцевого ТЦК для проходження медичної комісії. Якщо з’ясується, що він не підлягає призову, то зможе пройти ВЛК у своєму ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що військовозобов’язані повинні з’явитися після вручення повістки до ТЦК у зазначений термін, однак є деякі обставини, які дозволяють цього не робити. Законом визначено декілька таких причин.