Если у семьи есть погибший военный: кто получит отсрочку от мобилизации в таком случае

Это касается и неполнородных братьев и сестер

Согласно действующему законодательству в Украине определенная категория военнообязанных во время общей мобилизации имеет право на отсрочку. На нее также рассчитывают члены семьи погибшего военного.

Такое правило регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это объяснила адвокат Марина Бекало.

По ее словам, согласно этому закону, призыву на военную службу во время общей мобилизации не подлежат члены семьи, у которых муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (на) или полнородный (на) брат или сестра погибли, или пропали без вести во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время военного положения.

"Следовательно, гибель отца во время исполнения им воинского долга является основанием для отсрочки. Указанной нормой не предусматриваются условия, при которых право на отсрочку имеет только один военнообязанный в семье, в которой погиб такой военный. Следовательно, оба сына все равно будут иметь право на отсрочку по этому основанию. Если у отца также были, например, братья родные или полнородные, они также имели право на отсрочку», — резюмирует адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если ТЦК не принимает документы вместе с заявлением на отсрочку.