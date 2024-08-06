ТЦК не принимает документы вместе с заявлением на отсрочку? Юрист рассказал, что делать

Военнобязанный может подавать все, что считает нужным

Комиссия ТЦК и СП не может отказать в приеме каких-либо документов при принятии заявления на отсрочку. Вместе с ним человек может предоставить любые документы, которые посчитает нужным.

Об этом сообщила юрист Дарья Тарасенко. При этом представители ТЦК и СП должны принять все документы, которые военнообязанный предоставит.

"Вы имеете право предоставлять любые документы, которые считаете нужным. К примеру, распечатку электронного ВОД (военно-учетный документ, на украинском — військово-обліковий документ, ВОД, ред.). Или дополнительные пояснения к заявлению", — отметила Дарья Тарасенко.

Она добавила, что нужно настаивать на принятии всех документов, которые вы считаете нужным подать. Это минимизирует риск получить отказ в предоставлении отсрочки.

"Телеграф" рассказывал, какие категории военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации. В законодательстве прописан четкий перечень, когда человека не могут мобилизировать в ряды ВСУ.

О своем праве на получение отсрочки следует сообщать в ТЦК и СП сразу, предоставив соответствующее заявление. Мы писали, как правильно написать и куда подавать заявление об острочке. При этом военнообязанный также должен документы, подтверждающие право на отсрочку или их заверенные копии.