Чи можуть призвати в армію чоловіків до 25 років: категорії, які підлягають мобілізації

Це стосується не лише людей, які закінчили військовий навчальний заклад

В Україні триває загальна мобілізація, частина громадян мають відстрочку від призову Попри те, що чоловіки віком від 18 до 25 років зазвичай зараховуються до категорії призовників, існують випадки, коли їх можуть мобілізувати.

В одному з обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки пояснили, кого з чоловіків до 25 років можуть призвати до армії на законних підставах. Пише РБК-Україна.

Мобілізації підлягають молоді люди, які:

пройшли строкову службу в мирний час;

закінчили військові навчальні заклади чи військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність;

військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність; мали статус "обмежено придатний", а саме були визнаними ВЛК як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

В інших випадках мобілізація осіб цієї вікової категорії можлива за власним бажанням. Що стосується останнього пункту списку, згідно з новими законодавчими змінами, які набрали чинності у квітні 2024 року, статус "обмежено придатний" більше не діє. Це означає, що всі, хто раніше мав такий статус, тепер вважаються військовозобов'язаними.

У цієї категорії можуть перевірити військово-облікові документи, і якщо вони не відповідають вимогам, чоловіка направляють на повторне медичне обстеження. За результатами ВЛК він може бути визнаний придатним до різних видів служби або ж отримати відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати студентів. Призову на військову службу не підлягають ті, хто здобуває денну або дуальну форму освіти, що не скажеш про студентів-заочників.