Сколько будет стоить отдых возле Черного моря: цены, пляжи и развлечения в Коблево

Вас ждет не только отдых у воды, но и прекрасные виды.

Коблево – один из самых популярных курортов Украины, расположенный на побережье Черного моря. Отсутствие крупных заводов и густой застройки делает это место особенно привлекательным.

Чистое море, песчаные пляжи и множество развлечений ежегодно привлекают тысячи туристов не только из Украины, но и из-за рубежа. "Телеграф" рассказывает, что можно найти в Коблево, сколько там стоит жилье и как добраться до курорта.

Стоимость жилья

Коблево предлагает широкий выбор жилья на любой вкус и кошелек. От бюджетных номеров без удобств до комфортабельных отелей. Что характерно для Коблева – отсутствие приватного сектора в курортной зоне. Поэтому цены на проживание, как правило, ниже, чем на других курортах Черного моря. Стоимость зависит от сезона, расстояния до пляжа и уровня комфорта.

Так, в среднем номер "стандарт" для двоих в отеле или на базе отдыха за ночь обойдется около тысячи гривен.

Отель "Жемчужина" предлагает номер на двоих за 1650-1800 грн в июле-августе, а в конце сезона цена упадет до 985 грн.

В отеле "Дельфин" "стандарт" на двоих обойдется в сезон за 1450-1550 грн, в сентябре номера будут стоить около 840 грн.

Кемпинг "Хуторок" предлагает двухместный номер за 900-1400 грн, позже он обойдется вдвое меньше — 500-600 грн.

В пансионате "Николаев" "стандарт" на 2 человека стоит в июле-августе 1280 грн, а в сентябре 680 грн.

Вообще, бюджетным вариантом будет хостел. Номер на двоих с общим санузлом обойдется в сезон не более 400 грн, а позже 220-385 грн.

Пляжи

В Коблево аж семикилометровая пляжная зона. В отличие от многих других курортов, все пляжи Коблева бесплатны. Они песчаны и имеют пологий вход в море. Это делает отдых особенно привлекательным для семей с детьми.

Развлечения и инфраструктура

Отдых в Коблево – это не только пляж. Здесь вы можете прокатиться на водных лыжах, скутере, попробовать дайвинг, посетить дельфинарий. Для любителей спокойного отдыха есть конные прогулки и рыбалка. Также курорт славится одним из самых больших аквапарков в Украине.

На побережье Коблева есть множество заведений: от уютных кафе до шумных клубов. Для любителей познавательного отдыха есть экскурсии на винный завод, в заповедники и исторические города.

У моря можно не только хорошо развлечься, но еще и оздоровиться. Морские купания, солнечные ванны, лечебный морской воздух в сочетании с фитонцидами соснового бора, раскинувшегося на территории курорта. По соседству с Коблевом расположен Тилигульский лиман, где находится источник лечебных грязей.

Разница между украинской и Молдавской зонами

Коблево можно поделить на две зоны, любая из которых имеет свою необыкновенную атмосферу. Молдавская зона – это место для любителей ночной жизни и активного отдыха. Здесь расположено большинство развлекательных заведений курорта.

Украинская часть, напротив, более тихая и спокойная, идеально подходит для семейного отдыха. Исторически так сложилось, что застройка курорта начиналась именно с молдавской части, отсюда и ее название.

Как добраться до Коблева

Коблево не имеет прямого железнодорожного сообщения с населенными пунктами Украины. Однако туда можно доехать на автобусе.

Если удобно именно по железной дороге, можно доехать поездом из Киева, Харькова, Днепра и других городов до Николаева или Одессы. А дальше – на автобусах или маршрутных такси. Из Одессы около 60 км, а из Николаева – 83 км.

Маршрут из Одессы в Коблево

Также можно поехать на собственном автомобиле. Например, из Киева в Коблево 526 км, а из Харькова 647 км, из Днепра еще меньше — 404 км.

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