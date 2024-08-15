Вручение повестки на улице: что нужно знать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
При себе желательно иметь паспорт и военно-учетный документ
В условиях военного положения военнообязанные украинцы могут получить повестку не только дома, но и на улице. Согласно действующему законодательству есть четкий порядок этой процедуры.
Сначала представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, имеющий полномочия вручать повестки, должен остановить гражданина и представиться. Обязательно уполномоченный обязан сообщить гражданину о целях остановки и причине обращения, пишет ТСН.
По требованию гражданина представитель ТЦК должен показать свое удостоверение, подтверждающее его полномочия. Гражданин, в свою очередь, может предъявить свой паспорт и военно-учетный документ (в частности, в электронной форме).
Если мужчина подлежит мобилизации в соответствии с действующим законодательством, ему вручают повестку.
Напоминаем, какие данные должна содержать повестка:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;
- наименование ТЦК или соответствующего подразделения, издавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК;
- место, день и время явки по вызову;
- подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата подписи;
- регистрационный номер повестки.
Отметим, если человеку дают повестку лично в руки, она считается врученным, если лицо поставило подпись. Также обязательным условием вручения повестки есть подпись уполномоченного лица и печать.
Ранее "Телеграф" писал, при каких условиях повестка по почте считается врученной. Даже без подписи получателя, она считается действительной.