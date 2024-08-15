Окурки на полу, грязь и бардак: в Одессе у горе-родителей забрали детей, жуткие фото

Сейчас дети находятся под наблюдением специалистов

В Одессе от жизни в неблагоприятных условиях спасли пятерых детей. Дома у двух семей была антисанитария и абсолютное отсутствие банальных удобств для комфортного проживания. Вместо этого была грязь и мусор повсюду.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала начальница городской службы по правам детей Юлия Никандрова. По ее словам, двое детей проживали со своей семьей в Киевском районе Одессы, а еще трое — в Пересыпском.

"Тяжелая рабочая неделя выдается. Сегодня вместе с коллегами — соцработниками и стражами порядка, спасли из опасности пятеро детей. Двое в Киевском районе, трое – в Пересыпском районе Одессы", — рассказала Никандрова.

На опубликованных в посте фото видно, что в квартирах нет банальных условий для комфортной жизни детей. Там можно увидеть среди абсолютного бардака детские вещи, которые также находятся в неподобающем состоянии.

Никандрова отметила, что сейчас дети находятся под наблюдением специалистов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепропетровской области отчим насиловал свою 6-летнюю падчерицу. Все свои действия он записывал на видео.