Укр

В Николаеве СБУ за безумные деньги покупает два новеньких седана

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Николаевское управление закупает спецавтомобили
Николаевское управление закупает спецавтомобили. Фото Toyota

Авто должны быть не старше 2024 года

В Украине вопрос прозрачности и эффективности государственных закупок остается одним из острейших в сфере борьбы с коррупцией и рационального использования бюджетных средств. Несмотря на внедрение системы ProZorro и других антикоррупционных механизмов, случаи необоснованных тендерных закупок все еще случаются с тревожной регулярностью.

Согласно информации на сайте "Закупівлі про", Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области планирует потратить 2,3 миллиона гривен на приобретение двух специализированных автомобилей для своих нужд.

По тендерной документации, это должны быть Toyota Camry 2.5L D-4S с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в комплектации Comfort и Toyota Corolla 1.6 Valvematic с 6-ступенчатой механической коробкой передач в комплектации Live. Базовая комплектация у официальных дилеров стоит от 1 217 940 грн и 932 605 грн соответственно. Оба автомобиля будут оснащены дополнительным специальным оборудованием для выполнения оперативных задач.

Дополнительное специализированное оборудование автомобилей

Оба автомобиля, которые планирует приобрести Управление СБУ в Николаевской области, будут оснащены дополнительным специализированным оборудованием. В тендерной документации указано, что это светодиодный маяк синего цвета на магнитной основе. Этот маяк предназначен для установки на крышу автомобиля и будет использоваться при выполнении оперативных задач, требующих быстрого реагирования и идентификации служебного транспорта.

Таким образом, благодаря ему обе Toyota будут сертифицированы как специализированные автомобили. Это означает, что они будут официально признаны и зарегистрированы в качестве служебных автомобилей специального назначения.

Кстати, только в середине июня СБУ в Николаевской области закончило тендер на приобретение горючего на 1 350 000 млн грн. В нем победителем стала луцкая фирма, зарегистрированная менее двух лет назад.

Ранее "Телеграф" писал, что на Буковине объявили тендер на обслуживание дорог на сумасшедшую сумму. Стоит отметить, что Черновицкая область – самая маленькая в Украине.

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