Ремонт авто за 62 млн гривен: "Укрпочта" объявила очередной сомнительный тендер

В течение двух лет будут обслуживать 90 автомобилей

Среди государственных закупок и тендеров часто встречаются предложения, которые вызывают по меньшей мере удивление. Несмотря на то, что система ProZorro была создана для обеспечения прозрачности и эффективности государственных закупок, многие из них все еще выглядят бессмысленными и нерациональными.

К примеру, государственное предприятие "Укрпочта" объявило тендер на услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки Renault в пределах Украины. Согласно обнародованной информации, ожидаемая стоимость закупки составляет 62199364,50 грн гривен. Тендер был объявлен 8 июля 2024, а конечный срок подачи предложений установлен на 17 июля 2024 года.

Предметом закупки есть услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Renault, которые находятся на балансе "Укрпочта". Эти услуги должны предоставляться на территории всей Украины, что обеспечит надлежащее обслуживание автопарка компании, независимо от местонахождения транспортных средств.

Содержание тендера

Стоимость ремонта рассчитывается по человеко-часам. Количество необходимых человеко-часов зависит от сложности ремонта и города, где он производится. Цена за один человекочас может отличаться в зависимости от региона и конкретной станции технического обслуживания.

Согласно тендерной документации, исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков, но несет полную ответственность за качество и сроки предоставления услуг, а также за риски повреждения автотранспорта заказчика. В свою очередь, заказчик (т.е. "Украпочта") имеет право уменьшить объемы услуг в одностороннем порядке до начала их предоставления, соответственно уменьшая цену договора.

О каких авто речь

Renault Dokker – это компактный коммерческий автомобиль, выпускаемый французским автопроизводителем Renault с 2012 года. Обычно оснащается экономичными бензиновыми и дизельными двигателями малого объема. То есть Dokker позиционируется как доступный автомобиль в своем классе.

Интересно, что по информации Прозорро, 7 февраля 2018 года "Укрпочта" завершла тендер на приобретение этих самых авто. Тогда стоимость 90 автомобилей составила 1 785 300 долл., что по текущему курсу лишь на 15 % больше, чем заявленная стоимость всего ремонтного обслуживания.

По информации же официального дилера, модель сняли с производства. Однако, более новая модель подобного фургона стоит 850 тыс. грн. То есть, за средства, объявленные в тендере, можно приобрести почти 78 новых автомобилей.

Ранее "Телеграф" писал о еще одном сомнительном предложении от "Укрпочты". Речь идет о подержанных автомобилях, находившихся на балансе почтовой компании, которые решили продать с аукциона.