Миллионы гривен на скотч? "Укрпочта" объявила интересный тендер

Компания еще ожидает предложений

Акционерное общество "Укрпочта" решило закупить партию клейкой ленты. На это в компании планируют потратить более 17 миллионов гривен.

Информация о соответствующем тендере была опубликована на портале публичных закупок "Prozorro". Отмечается, что ожидаемая стоимость тендера составляет 17 118 000 гривен.

Согласно тендерной документации, планируется закупить 600 тысяч рулонов упаковочной клейкой ленты. Она должна быть прозрачной, шириной 48 мм. В рулоне должно быть 100 м ленты.

Тендерные предложения должны быть представлены до 12 августа 2024 года. Также отмечается, что лента должна быть поставлена заказчику до 30 сентября 2025 года.

Напомним, украинский национальный почтовый оператор "Укрпочта" запустил новую услугу. Начиная с 5 июня, компания ввела оплату тары для отправки получателем во всех отделениях.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Киевский метрополитен объявил о закупке 20 тысяч светодиодных ламп. Победителем тендера стало ООО "Союз-Свет", обошедшее 5 участников. Компания поставит лампы немецкой марки OSRAM, изготовленные в Китае, по цене 67,9 грн/штука.