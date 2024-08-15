Может ли забронированный мужчина уехать за границу: есть одно условие

Гражданин должен иметь с собой определенные документы

В Украине могут получить законное бронирование от мобилизации работники предприятий, которые признанны критически важными для экономики. Некоторые считают, что бронь дает полную свободу передвижения, в частности, возможность уехать за границу.

Однако это не совсем так. Как объясняет адвокат Юрий Айвазян, выезд забронированных лиц за пределы Украины возможен только при одном условии.

Забронированный работник может выехать за границу только в связи с командировкой. При себе он должен иметь:

документы об обновлении данных или штрих-код наклейку на временном удостоверении — это необходимо для подтверждения статуса забронированного лица;

выписка по бронированию и отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации;

приказ по командировке, подтверждающий, что выезд за границу связан с исполнением служебных обязанностей.

Важно понимать, что бронирование от мобилизации не бессрочно и может быть отменено при определенных условиях.

Напоминаем, когда бронь может быть аннулирована:

истек срок действия бронирования;

предприятие, бронировавшее работника, остановило работу;

после увольнения забронированного работника с предприятия;

предприятие утратило статус критической инфраструктуры.

Также забронированный может получить повестку, если не обновил свои военно-учетные данные до 16 июля. Это возможно даже при электронном бронировании, ведь для того, чтобы оно работало, нужно обновить документы в ТЦК и СП.

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