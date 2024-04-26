Пьяные военкомы задержали и избили харьковского волонтера: в ТЦК уже прокомментировали событие (видео)

Волонтера уже признали годным к службе по результатам ВЛК

В сети разгорелся скандал с, задержавшими харьковского волонтера, пьяными работниками ТЦК. Он оказался участником организации "Спасение животных Харьков".

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook. В самом ТЦК уже осудили поведение военных и начали проверку.

По словам волонтера, они везли животных из зоны боевых действий в Харьковской области. 26 апреля в 4 утра их автомобиль остановили львовские полицейские, они забрали паспорт у водителя и отвезли его во Львовский ТЦК и СП.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика!

Общественная организация утверждает, что во время этих действий работники военкомата имели признаки алкогольного опьянения. Они также якобы оскорбляли двух волонтерок, одной из которых военный вроде бы дал пощечину.

Женщины снимали почти весь процесс задержания волонтера на телефон, поэтому военнослужащие предложили отпустить мужчину с повесткой, если женщины удалят видео "недостойного поведения работников". Однако свое обещание в ТЦК не сдержали, по словам волонтеров.

Они также рассказали, что их представителя заставляли пройти ВЛК, но он отказался. Место его пребывания сейчас в ОО не знают, ведь им говорили, что мужчину отправили в Яворов, а потом он вроде бы оказался в Моршине. Организация также заявила об угрозах двум их представительницам.

Львовский областной ТЦК и СП уже отреагировал на этот скандал, осудив поведение военных, и начал проверку.

"Данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворовском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе", — пишет ТЦК.

Также военкомат рассказывает свою версию событий, отметив, что сопровождавшие мужчину волонтеры вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт, препятствуя им выполнять их обязанности.

Ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье мобилизованный умер, когда его везли в учебный центр.