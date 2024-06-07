СМИ: Ровенский военком-любитель целоваться вернулся с фронта и получил новую должность

Его перевели в другой город на западе Украины

Руководитель Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подполковник Александр Ярмошевич, попавший в скандал из-за поцелуев на рабочем месте, перевелся в боевую часть. Однако он пробыл там недолго.

Как сообщает ТСН.ua, Ярмошевич уже вернулся с передовой. Журналистам об этом стало известно после изучения одного из оказавшихся в их распоряжении документов.

По данным журналистов, Ярмошевич был назначен командиром бригады в Ужгороде. Он должен создавать новую бригаду.

Напомним, в марте 2024 года сеть всколыхнуло видео, на котором Ярмошевич целуется с несколькими женщинами в разное время. В Сухопутных силах заявляли, что дадут "должную оценку" как содержанию смонтированного видео, так и факту установления секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

Позже выяснилось, что Ярмошевич увеличил свое состояние с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами. Такие выводы можно сделать, если изучить электронные декларации полковника за 2022 и 2023 годы.

Ранее "Телеграф" писал, что одна из военнослужащих ВСУ, пытаясь поддержать подполковника Александра Ярмошевича, опубликовала фото с мужем, где они целуются. Однако реакция пользователей сети прокатилась по волне хейта в комментариях.