В Курской области создали военную комендатуру: что это и зачем она нужна

С начала операции в Курской области украинская армия продвинулась на 35 км

Украина создала военную комендатуру в Курской области, где сейчас идут боевые действия, ее возглавил генерал-майор Эдуар Москалев. Однако у пользователей возникает вопрос, что это такое и зачем она нужна

"Телеграф" ответит на эти вопросы и все объяснит.

Военная комендатура – это орган, действующий в определенном регионе или зоне, отвечающий за военные вопросы. Его сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, обеспечение безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.

На Курщине Украина создала военную комендатуру для оказания гуманитарной помощи местным жителям, в первую очередь. Именно об этом недавно говорил уполномоченный Верховной Рады по правам человека (омбудсмен – Ред.) Дмитрий Лубинец.

"(Это обсуждали — ред.) для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе ради добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению нужно будет создать военные комендатуры", — заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался исключительно на основании международного права.

Напомним, главой новой военной комендатуры на Курщине стал Эдуард Москалев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинцев проживает в Курской и Белгородской областях и за кого они.