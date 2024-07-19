Всего три шага: в Минобороны рассказали об алгоритме бронирования через "Дію"

Все просто и легко

В Украине завершился период обновления военно-учетных данных и заработало электронное бронирование через портал "Дія". Теперь критически важные предприятия могут забронировать своих работников дистанционно.

О том, как будет работать такое бронирование, рассказывает заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в материале "Телеграфа" "Как работает электронное бронирование в "Дії" и нужно ли обращаться в ТЦК? В Минобороны ответили на часто задаваемые вопросы".

Первым делом организация должна направиться на получение устава критически важного соответствующего ЦУВ, для подтверждения критериев бронирования. Только после получения такого статуса у организации есть право на бронирование определенного процента своих сотрудников.

После руководитель компании на портале "Дія" представляет списки военнообязанных сотрудников на бронирование и заверяет заявление электронной подписью. Дальше система должна проверить, является ли предприятие критически важным, официально ли работник трудоустроен, находятся ли его данные в реестре "Оберіг".

После проверки "Дія" пришлет уведомление руководителя о результате рассмотрения в течение суток. В случае положительного решения вопроса у работника должна обновиться информация в приложении "Резерв+".

Мы уже рассказывали ранее, в каких случаях предприятия могут рассчитывать на онлайн бронирование. Также "Телеграф" писал, как проверить бронь от мобилизации.