В Украине хотят разрешить всем предприятиям бронировать сотрудников

Авторы законопроекта — нардепы от двух разных партий

Народные депутаты Украины хотят разрешить всем украинским компаниям бронировать 30% военнообязанных сотрудников. Среди условий — абсолютное отсутствие долгов.

Соответствующий документ №11468 зарегистрирован 7 августа на сайте ВРУ. Подробностей о документе на данный момент нет.

Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных, работающих у хозяйствующих субъектов любой организационно-правовой формы" подали в ВРУ нардепы Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности", Юлия Яцык и Георгий Мазурашу от "Слуги народа". На бронирование сотрудников могут претендовать абсолютно все украинские компании, которые легально работают в стране и у них нет налоговых долгов.

Сейчас законопроект передан на рассмотрение руководства ВРУ.

"Предлагаю дать ВСЕМ украинским компаниям, легально работающим и не имеющим налоговых долгов, право на бронирование 30% военнообязанных сотрудников. Без вымогательства и коррупции. Считаю, что такой подход справедлив. Буду настаивать на рассмотрении этого законопроекта", — написал соавтор законопроекта Алексей Гончаренко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине упростили бронирование перевозчиков. Теперь работодателям нужно выполнить только два простых условия.